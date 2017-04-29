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مجلس الصيد ينفي الاستقالة الجماعية
نفى عمرو السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، ما يتردد بشأن اعتزام المجلس تقديم استقالته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل ما يثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة
وتعجب رئيس الصيد مما ردده البعض بنيته دعوة المجلس لتقديم استقالة جماعية قائلا |لن نترك النادي ومستمرون في مواقعنا لخدمة أعضاء الصيد، ولن نغادر النادي من أجل 130 عضوا فقط من بين ما يقرب من 200 ألف عضوا تجمعوا في وقفة احتجاجية ضد المجلس، وكانوا داعمين للوقفة، رغم تواجد آلاف الأعضاء في مقر النادي بالدقي، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك الدعوات وهو ما يوضح وعي عضو النادي وعدم استجابته لهذه الدعاوى.وأكد عمرو السعيد أن أعضاء النادي وجهوا رسالة في غاية القسوة لكل من اتخذ من هذه الطرق والأساليب سبيلا، مؤكدا أن المجلس يجدد عهده على التواصل مع المعارضين أصحاب الرأي ووجهات النظر ليستفيد منهم لما فيه مصلحة النادي عبر الطرق المشروعة التي تليق بعظمة ومكانه نادي الصيد المصري.
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