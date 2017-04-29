كشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة المسابقات أخطرت نادي الزمالك رسميا يوم 18 أبريل الجاري بالعقوبات الموقعة على فريق الكرة على خلفية انسحابه أمام فريق مصر المقاصة بالجولة 22 والتي كان مقررا لها يوم 16 أبريل الجارى

أضاف المصدر، أن الخطاب الذي تم إرساله من اتحاد الكرة لنادي الزمالك اليوم السبت، جاءت للتأكيد على مسئولى الأبيض بنفس العقوبات، وهى احتساب نتيجة المباراة لصالح فريق المقاصة بهدفين مقابل لا شيء، إلى جانب توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، وخصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك نهاية الموسم الجارى، خاصة بعد إكمال الزمالك باقي مبارياته في المسابقة وعدم انسحابه من الدوري بشكل نهائي.