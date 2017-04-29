يعلن الكابتن إبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، عن النتيجة النهائية في شكوي نادي المقاولون ضد اللاعب جودة عبدالجواد لاعب إنبي مواليد 2003 غدا الأحد بعد استيفاء التحقيقات النهائية

وكانت منطقة القاهرة برئاسة الكابتن إبراهيم القصاص، علقت الإعلان عن بطل مسابقة دوري سوبر براعم مواليد 2003 لحين الفصل في الشكوى التي تقدم بها نادي المقاولون ضد لاعب الفريق البترولي والتي تطالب بإلغاء نتائج مباريات إنبي التي شارك فيها اللاعب جودة لعدم سلامة أوراق قيده.