شارك نور السيد لاعب وسط فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بتدريبات فريقه، اليوم السبت، وذلك بعد تشييع جثمان نجل شقيقته

وانتظم نور السيد بتدريبات الاتحاد السكندري؛ استعدادا لمواجهة النصر للتعدين، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.وشيع نور السيد جثمان نجل شقيقته، ظهر اليوم، قبل أن يعود للانتظام بتدريبات الاتحاد السكندري، قادما من بنها.