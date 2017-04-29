حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة عاصم حماد المدير الفني، الفوز على نظيره فريق الأوليمبي، بنتيجة (28-27)، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ12 من الدور الثاني لدوري المحترفين