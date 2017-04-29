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مران الزمالك.. باولو جاهز للإسماعيلي.. وحفني يخوض تدريبات تأهيلية
كتب - محمد همام: عاد حسام باولو، مهاجم الزمالك إلى تدريبات فريقه الجماعية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة الت كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عنمباراتي المصري وطنطا في مسابقة الدوري
باولو أصبح جاهزًا للمشاركة مع الزمالك أمام الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري العام.
وأفاد مراسل مصراوي، أن باولو شارك في تدريبات المستبعدين من مباراة طنطا الأخيرة مع محمد مجدي مدافع الفريق بعد تماثله للشفاء بشد في العضلة الأمامية.
وشهدت تدريبات الزمالك أيضًا مشاركة الثلاثي أحمد جعفر والنيجيري ستانلي ومحمد إبراهيم في التدريبات الجماعية، كما عاد الثنائي المصاب أحمد توفيق وأسامة إبراهيم في التدريبات بصورة طبيعية.
في حين خاض أيمن حفني تدريبات تأهيلية في حمام السباحة، في المقابل تعرض إسلام جمال مدافع الفريق لإصابة بجزع في الكاحل ومن المقرر أن يخضع لتدريبات علاجية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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