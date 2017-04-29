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المقاصة: وصافة الدوري إنجاز.. والدوري غير متكافئ بسبب الأهلي والزمالك
كتب - محمد همام: قال محمد عبد السلام، رئيس مصر المقاصة، إن حصول فريقه على المركز الثاني في مسابقة الدوري يعد إنجازًا نظرًا لفارق إمكانيات ناديه أمام الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية
المقاصة يتواجد في المركز الثاني حاليًا برصيد 60 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الأهلي متصدر المسابقة والذي سيواجه الإنتاج الحربي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ26.
وأضاف رئيس المقاصة في تصريحات لبرنامج |كلام في الجون| اليوم السبت :|الحصول على المركز الثاني إنجاز، وفي حالة الحصول على لقب الدوري يعتبر إعجازًا نظرًا لامكانيات المقاصة على عكس الأهلي والزمالك|.
وتابع :|الأهلي والزمالك هما الأكبر في الدوري بفضل التاريخ التي يتمتعا بها في الدوري كما يمتلكان امكانيات كبيرة وآلة إعلامية تستطيع الضغط على المنافسين وهذا يعتبر دوري غير متكافئ|.
وعن فرص حصول فريقه على مسابقة الدوري، قال :|الحصول على اللقب خلال هذا الموسم أصبح صعبًا نظرًا لقوة الأهلي فالأخير يستطيع الفوز في أي مباراة بأقل مجهود|.
وأكمل :|لا أعتقد أن الأهلي سيهبط أدائه خلال الفترة المقبلة فمستوى الأهلي ثابت خلال الفترة الأخيرة، كما أن الخسارة من وادي دجلة أثرت على طموحتنا في الحصول على اللقب|.
وانتقل عبد السلام خلال حديثه عن المؤتمر الذي عقده مرتضى منصور من أجل إعادة مباراة المقاصة، قائلاً :|لم أتابع المؤتمر وتصريحات مرتضى منصور، إعادة مباراة المقاصة مخالف للوائح لكن نرحب بإعادة المباراة في حال موافقة اتحاد الكرة|.
جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والمقاصة شهدت انسحاب الفريق الأبيض اعتراضًا على اتحاد الكرة بسبب تغييره موعد المباراة الأمر الذي جعل لجنة المسابقات يحتسب المباراة لصالح مصر المقاصة بهدفين دون رد.
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