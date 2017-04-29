-
رياضة
- الأهلي يهزم الزمالك في ديربي السلة
- مران الزمالك- محمد مجدي يعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة
- إسلام جمال يتعرض للإصابة في الكاحل
- محمد صلاح يدخل قائمة روما في الديربي أمام لاتسيو
- تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش المران
- كواليس أزمة مدير التعاقدات في الأهلي وتصعيدها للبدري
- الجزيرة يتوج بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثانية
- مدافع الزمالك يعود للتدريبات بعد شفائه من الإصابة
- هبوط سندرلاند من الدوري الانجليزي الممتاز عقب الخسارة من بورنموث
- سموحة: قيد «يسرى» و«لا لا» أفريقيا لدعم الفريق بدوري المجموعات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رقم إيجابي وآخر سلبي لرونالدو.. ضمن 10 في فوز مدريد على فالنسيا
كتب- عمر قورة: نجح ريال مدريد في الفوز على فالنسيا بنتيجة (2-1)، بالمباراة التي أقيمت على ملعب |سانتياجو برنابيو| السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني
وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل باريخو لفالنسيا في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 87 سجل مارسيلو هدف الفوز للريال، ليستعيد صدارة الليجا قبل لقاء برشلونة مع إسبانيول.
وفي هذا التقرير، يرصد مصراوي أبرز الأرقام التي تحققت بالمباراة:
- بات كريستيانو رونالدو هداف الدوريات الست الكبرى في التاريخ برصيد 367 هدفًا خلال 483 مباراة، بمعدل (3 مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و84 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و280 مع ريال مدريد).
- سجل رونالدو حتى الآن 33 هدفًا من ضربة رأسية مع ريال مدريد منذ موسم (2012-2013)، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى، كما عزز رونالدو تربعه على هدافي الليجا بضربات رأسية بـ47 هدفًا.
- رونالدو رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 20 هدفًا، ليصل إلى هذا الرقم مع ريال مدريد في الليجا خلال 8 مواسم متتالية قضاهم بين أسوار النادي الملكي منذ الانضمام إليه عام 2009.
- رفع رونالدو رصيده من الأهداف ضد دييجو لوبيز إلى 11 هدفًا، واحتل حارس فالنسيا المركز الرابع في قائمة الحراس الأكثر استقبالا لأهداف الدون، بعد برافو (12 هدفًا)، وفاراس (13 هدفًا)، وإيرايزوز (15 هدفًا).
- الحارس دييجو لوبيز أنقذ فالنسيا من لدغات رونالدو من علامة الجزاء، وتصدى حتى الآن لثلاث ضربات جزاء من أصل أربعة نفذها الدون البرتغالي مع ريال مدريد.
- رقم سلبي سجله رونالدو بعدما أصبح أكثر لاعبي الريال مدريد إهدارا لركلات الجزاء بالدوري برصيد 10 ضربات، متخطيًا رقم المكسيكي هوجو سانشيز، الذي فشل في تسجيل تسع ضربات جزاء مع ريال مدريد.
- البرازيلي تصدى لـ12 ضربة جزاء منذ موسم (2012-2013)، أكثر من أي حارس آخر في الدوريات الخمس الكبرى.
- البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد أفضل مدافع في الدوري الإسباني من حيث المساهمة في الأهداف، أحرز هدفين وصنع تسعة بقميص الفريق الملكي هذا الموسم، وساهم بإجمالي 14 هدفًا في جميع المسابقات.
- ريال مدريد هو أكثر الفرق في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم تسجيلا للأهداف بالعشر دقائق الأخيرة من عمر مباراة، برصيد 21 هدفًا.
- تلقى المدير الفني الفرنسي الخسارة في ست مناسبات فقط من أول 80 مباراة له كمدرب مع ريال مدريد.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)