رقم إيجابي وآخر سلبي لرونالدو.. ضمن 10 في فوز مدريد على فالنسيا

كتب- عمر قورة: نجح ريال مدريد في الفوز على فالنسيا بنتيجة (2-1)، بالمباراة التي أقيمت على ملعب |سانتياجو برنابيو| السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل باريخو لفالنسيا في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 87 سجل مارسيلو هدف الفوز للريال، ليستعيد صدارة الليجا قبل لقاء برشلونة مع إسبانيول.

وفي هذا التقرير، يرصد مصراوي أبرز الأرقام التي تحققت بالمباراة:

- بات كريستيانو رونالدو هداف الدوريات الست الكبرى في التاريخ برصيد 367 هدفًا خلال 483 مباراة، بمعدل (3 مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و84 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و280 مع ريال مدريد).

- سجل رونالدو حتى الآن 33 هدفًا من ضربة رأسية مع ريال مدريد منذ موسم (2012-2013)، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى، كما عزز رونالدو تربعه على هدافي الليجا بضربات رأسية بـ47 هدفًا.

- رونالدو رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 20 هدفًا، ليصل إلى هذا الرقم مع ريال مدريد في الليجا خلال 8 مواسم متتالية قضاهم بين أسوار النادي الملكي منذ الانضمام إليه عام 2009.

- رفع رونالدو رصيده من الأهداف ضد دييجو لوبيز إلى 11 هدفًا، واحتل حارس فالنسيا المركز الرابع في قائمة الحراس الأكثر استقبالا لأهداف الدون، بعد برافو (12 هدفًا)، وفاراس (13 هدفًا)، وإيرايزوز (15 هدفًا).

- الحارس دييجو لوبيز أنقذ فالنسيا من لدغات رونالدو من علامة الجزاء، وتصدى حتى الآن لثلاث ضربات جزاء من أصل أربعة نفذها الدون البرتغالي مع ريال مدريد.

- رقم سلبي سجله رونالدو بعدما أصبح أكثر لاعبي الريال مدريد إهدارا لركلات الجزاء بالدوري برصيد 10 ضربات، متخطيًا رقم المكسيكي هوجو سانشيز، الذي فشل في تسجيل تسع ضربات جزاء مع ريال مدريد.

- البرازيلي تصدى لـ12 ضربة جزاء منذ موسم (2012-2013)، أكثر من أي حارس آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

- البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد أفضل مدافع في الدوري الإسباني من حيث المساهمة في الأهداف، أحرز هدفين وصنع تسعة بقميص الفريق الملكي هذا الموسم، وساهم بإجمالي 14 هدفًا في جميع المسابقات.

- ريال مدريد هو أكثر الفرق في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم تسجيلا للأهداف بالعشر دقائق الأخيرة من عمر مباراة، برصيد 21 هدفًا.

- تلقى المدير الفني الفرنسي الخسارة في ست مناسبات فقط من أول 80 مباراة له كمدرب مع ريال مدريد.