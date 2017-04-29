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الأهلي يهزم الزمالك في ديربي السلة
كتب- علي البهجي:حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين
وأقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًا رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق الذي أنهى المباراة لصالحه بنتيجة 79-74.
وعانى الأهلي بشدة من الإصابات قبل مواجهة الزمالك، لذلك اضطر لتصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب، في ظل إصابة مؤمن أبوالعينين بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة أحمد جمال بانزلاق غضروفي في الظهر، وإصابة محمد أبوالنصر بقطع في وتر كاحل القدم، ومعاناة أحمد السلعاوي بجزع بسيط في الرباط الصليبي، إلى جانب عدم اكتمال جاهزية طارق الغنام كابتن الفريق.
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