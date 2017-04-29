-
رياضة
- إسلام جمال يتعرض للإصابة في الكاحل
- محمد صلاح يدخل قائمة روما في الديربي أمام لاتسيو
- تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش المران
- كواليس أزمة مدير التعاقدات في الأهلي وتصعيدها للبدري
- الجزيرة يتوج بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثانية
- مدافع الزمالك يعود للتدريبات بعد شفائه من الإصابة
- هبوط سندرلاند من الدوري الانجليزي الممتاز عقب الخسارة من بورنموث
- سموحة: قيد «يسرى» و«لا لا» أفريقيا لدعم الفريق بدوري المجموعات
- الأهلي يفوز على الزمالك 79/ 74 بدوري سوبر السلة
- متعب يواصل غيابه عن قائمة الأهلي أمام الإنتاج
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مران الزمالك- محمد مجدي يعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة
كتب- علي البهجي:استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، تدريباته، على ملعب أبو رجيله بميت عقبة
وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام طنطا بدون أهداف، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.
وشهد مران الزمالك عودة محمد مجدي مدافع الفريق للتدريبات بصورة طبيعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها قبل مباراة المصري في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشارك اللاعب في تدريب المستبعدين من مباراة طنطا في الجولة السادسة والعشرين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعدما تماثل نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية.
وكان محمد مجدي خضع لتدريبات تأهيلية في الفترة الماضية، ولم يشارك المدافع في أي مباراة مع الفريق الأبيض منذ انضمامه للزمالك قادما من المصري في ظل إصاباته المتكررة.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)