



وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام طنطا بدون أهداف، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.



وشهد مران الزمالك عودة محمد مجدي مدافع الفريق للتدريبات بصورة طبيعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها قبل مباراة المصري في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشارك اللاعب في تدريب المستبعدين من مباراة طنطا في الجولة السادسة والعشرين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعدما تماثل نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية.



وكان محمد مجدي خضع لتدريبات تأهيلية في الفترة الماضية، ولم يشارك المدافع في أي مباراة مع الفريق الأبيض منذ انضمامه للزمالك قادما من المصري في ظل إصاباته المتكررة.

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