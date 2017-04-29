فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق خيري، على غريمه التقليدي الزمالك، الذي يقوده فنيًا فادي هاني، بنتيجة 79- 74، في أولى لقاءات الفريقين بالدورة المجمعة الأولى من نهائيات دوري سوبر السلة

ارتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 4، فيما أصبح رصيد الزمالك 3 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.أقيم اللقاء على صالة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة، بدون جمهور، وفقًا لما أكدته لجنة المسابقات برئاسة المهندس خالد القوصي.ومن المقرر، أن يواجه الجزيرة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، نظيره سموحة والذي يقوده فنيا أشرف توفيق بعد قليل، وأخيرًا يصطدم سبورتنج بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، جاره الاتحاد السكندري، والذي يقوده فنيا عمرو أبو الخير، في الثامنة مساء.