أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، في اللقاء المقرر له غدا الأحد، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاءت القائمة لتضم 21 لاعبا، وهم:في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.خط الدفاع: على معلول، حسين السيد، سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني.خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد.خط الهجوم: وليد سليمان، أحمد حمودي، ميدو جابر، جونيور أجاي، كريم نيدفيد، كوليبالي، عمرو جمال.