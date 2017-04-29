أنهى مسئولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر أزمة تجنيد سيد فريد مدافع الفريق التي حرمته من السفر خارج مصر

وحصل مسئولو سموحة على تأشيرات الخروج للاعب فيما يتعلق بظروف التجنيد باستكمال كافة الأوراق الخاصة باللاعب.وأصبح سيد فريد جاهزا للمشاركة والسفر مع سموحة اعتبارا من مباريات دوري مجموعات الكونفيدرالية.