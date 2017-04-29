انتهت مباراة ستوك سيتي أمام وست هام يونايتد، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بريطانيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على مجريات اللعب، ومنطقة وسط الملعب، واستطاع كل منهما تهديد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ستوك سيتي للنقطة 40، ويحتل المركز الحادي عشر، بينما يرتفع رصيد وست هام يونايتد للنقطة 39، ويحتل المركز الرابع عشر.جدير بالذكر أن رمضان صبحي النجم المصري المحترف بصفوف ستوك سيتي، جلس على دكة البدلاء.