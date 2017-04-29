انتهت مباراة ستوك ساوثهامتون أمام هال سيتي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، واستطاع كل منهما تهديد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد هال سيتي للنقطة 34، ويحتل المركز السابع عشر، بينما يرتفع رصيد ساوثهامتون للنقطة 41، ويحتل المركز التاسع.جدير بالذكر أن أحمد المحمدي النجم المصري المحترف بصفوف ستوك سيتي قد شارك بصفة أساسية.