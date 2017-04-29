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الأهلي يضغط بورقة الكاف لزيادة أعداد الجماهير بأفريقيا
29
ابريل
2017
10:44 AM
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واصل مسئولو النادي الأهلي، الضغط على الأمن بورقة رفض الكاف إقامة المباريات الأفريقية إلا بطباعة تذاكر بثلث حجم الملعب على الأقل، نظرا لأمور تسويقية لزيادة عدد المسموح لهم بالحضور من الجماهير من 5 آلاف إلى 20 ألف على الأقل
وأعلن النادي تمسكه بزيادة عدد الجماهير رافضين دخول 5 آلاف فقط.ويعول الجهاز الفني آمالا كبيرة على الحضور الجماهيري ببطولة أفريقيا لزيادة حماس اللاعبين.
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