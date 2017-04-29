واصل مسئولو النادي الأهلي، الضغط على الأمن بورقة رفض الكاف إقامة المباريات الأفريقية إلا بطباعة تذاكر بثلث حجم الملعب على الأقل، نظرا لأمور تسويقية لزيادة عدد المسموح لهم بالحضور من الجماهير من 5 آلاف إلى 20 ألف على الأقل