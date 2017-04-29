يلتقي اليوم السبت، الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة طارق خيري المدير الفني، مع نظيره الزمالك، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري السوبر

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة المركز الأوليمبي بسموحة، في الرابعة عصرًا.وضمن لقاءات نفس الجولة، يلتقي الجزيرة مع سموحة، والاتحاد السكندري مع سبورتنج.