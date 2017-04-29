وتضمن الخطاب، مطالبة مسئولي الاتحاد لوزير الرياضة بالتدخل من خلال علاقاته الدولية من أجل تجنب الدخول في أزمة حال قرر الجانب الإسرائيلي المجيء إلى مصر لبث مباريات البطولة من داخل الملعب.من جانبه، أكد أحد أعضاء المجلس، أن حصول إسرائيل على حقوق بث المباريات أمر طبيعي حال حصلت على شارة البث من التليفزيون المصري، وأنه ستكون هناك أزمة حال قرر الجانب الإسرائيلي التواجد في البطولة بالقاهرة.