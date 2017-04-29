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اتحاد السلة يطالب وزير الرياضة بحل أزمة بث إسرائيل لمونديال الشباب
29
ابريل
2017
10:44 AM
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أرسل مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، خطابا إلى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، يتضمن قرار الاتحاد الدولي للعبة بمنح إسرائيل حقوق بث منافسات بطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل بالقاهرة
وتضمن الخطاب، مطالبة مسئولي الاتحاد لوزير الرياضة بالتدخل من خلال علاقاته الدولية من أجل تجنب الدخول في أزمة حال قرر الجانب الإسرائيلي المجيء إلى مصر لبث مباريات البطولة من داخل الملعب.من جانبه، أكد أحد أعضاء المجلس، أن حصول إسرائيل على حقوق بث المباريات أمر طبيعي حال حصلت على شارة البث من التليفزيون المصري، وأنه ستكون هناك أزمة حال قرر الجانب الإسرائيلي التواجد في البطولة بالقاهرة.
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