تختتم، اليوم السبت، منافسات البطولة الأفريقية والأفرو آسيوية لكرة السرعة، والتي أقيمت بمدينة الغردقة خلال الفترة من 23 وحتى 29 أبريل الجاري، بمشاركة 160 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 17 دولة أفريقية وآسيوية، وتُعتبر هذه البطولة من البطولات الكبرى من حيث عدد الدول المشاركة

وأسفرت نتائج منافسات البطولة عن فوز المنتخب الوطني بالمركز الأول للبنين والبنات، للناشئين والكبار، في البطولة الأفرو آسيوية وحصلت مصر في السولو بنين ناشئين على المركز الأول، والسودان الثاني، تونس الثالث.أما فريق البنات، ففازت مصر بالمركز الأول، وتونس حلت ثانيا، الجزائر ثالثا.وفي فريق الكبار، فازت مصر بالمركز الأول بنين وبنات، وتونس في المركز الثاني، والسودان في المركز الثالث، والجزائر الثالث مكرر.وفي مسابقات فريق التتابع، فازت مصر بالمركز الأول مختلط، وجاءت تونس في المركز الثاني، والسودان في المركز الثالث.