بيرن (رويترز) - كما هو متوقع وقبل أخر ست جولات من الموسم فاز بازل بلقب الدوري السويسري الأول لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي بعد تغلبه 2-1 خارج ملعبه على لوسيرن يوم الجمعة.

أحرز المهاجم سيدو دومبيا القادم من ساحل العاج الهدف الأول لبازل في الدقيقة الثالثة بعد تبادل للكرة أربك دفاع أصحاب الأرض قبل أن يضيف ريناتو شتيفن الهدف الثاني بتسديدة متقنة من مسافة بعيدة.

وأحرز ماركو شنويفلي هدف لوسيرن الوحيد.

وبهذا يتأهل بازل الذي تصدر الترتيب من بداية الموسم بعد الفوز 3-صفر على سيون مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعد فوزه يوم الجمعة أصبح بازل متفوقا بفارق 24 نقطة على أقرب ملاحقيه يانج بويز.

ورغم الفوز باللقب قرر بازل عدم تمديد تعاقده مع مدربه أورس فيشر الذي يعمل معه منذ عامين وسيتولى رفائيل فيكي مدرب فريق تحت 19 عاما المهمة بدلا منه.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)