-
رياضة
- بازل يفوز بدوري سويسرا لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي
- الميدان يواجه السلام في قبل نهائي دوري مراكز الشباب بالتجمع
- مواجهة ثأرية بين الريال وفالنسيا.. وبرشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا
- وفد الأهلي يتابع اليوم الإنشاءات الجديدة بفرع الشيخ زايد
- «ستوك رمضان صبحي» يواجه وست هام اليوم بالدوري الإنجليزي
- منتخب الشباب يؤدي مرانا خفيفا استعدادا لودية الإمارات الثانية
- «سيدات طائرة الأهلي» يحصد لقب الدوري الممتاز
- الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي
- خالد الغندور يهاجم إيناسيو ولاعبي الزمالك
- حازم إمام يوجه انتقادات لاذعة لإيناسيو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بازل يفوز بدوري سويسرا لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي
بيرن (رويترز) - كما هو متوقع وقبل أخر ست جولات من الموسم فاز بازل بلقب الدوري السويسري الأول لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي بعد تغلبه 2-1 خارج ملعبه على لوسيرن يوم الجمعة.
أحرز المهاجم سيدو دومبيا القادم من ساحل العاج الهدف الأول لبازل في الدقيقة الثالثة بعد تبادل للكرة أربك دفاع أصحاب الأرض قبل أن يضيف ريناتو شتيفن الهدف الثاني بتسديدة متقنة من مسافة بعيدة.
وأحرز ماركو شنويفلي هدف لوسيرن الوحيد.
وبهذا يتأهل بازل الذي تصدر الترتيب من بداية الموسم بعد الفوز 3-صفر على سيون مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وبعد فوزه يوم الجمعة أصبح بازل متفوقا بفارق 24 نقطة على أقرب ملاحقيه يانج بويز.
ورغم الفوز باللقب قرر بازل عدم تمديد تعاقده مع مدربه أورس فيشر الذي يعمل معه منذ عامين وسيتولى رفائيل فيكي مدرب فريق تحت 19 عاما المهمة بدلا منه.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)