يستضيف مركز شباب التجمع الأول، مباراة الميدان مع السلام في الدور قبل النهائي لدوري مراكز الشباب لكرة القدم والمقرر لها الجمعة المقبلة

كان فريق أبناء شمال سيناء |فريق الميدان| فاز على أبناء محافظة المنيا |فريق مغاغة| بثلاثية نظيفة، وفاز شباب السلام بالسويس، على مركز شباب وردان بالجيزة، بهدفين مقابل هدف، خلال مباريات دور الثمانية التي أقيمت على ملعب ستاد مركز شباب الجزير مؤخرًا.وتنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة دوري مراكز الشباب للسنة الرابعة على التوالي، ويشرف على المسابقة الكابتن مازن مرزوق، ورمزي هندي وكيل الإدارة المركزية لمراكز الشباب وأحمد عفيفي مدير إدارة الترويج بالوزارة.