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مواجهة ثأرية بين الريال وفالنسيا.. وبرشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا
29
ابريل
2017
07:44 AM
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يتواصل الصراع المشتعل في الدوري الإسباني لكرة القدم |الليجا| بين القطبين برشلونة وريـال مدريد، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة
ويستقبل برشلونة في التاسعة إلا ربع ضيفه وجاره إسبانيول في الجولة 35 من الدوري في ديربي كتالونيا على ملعب كامب نو في لقاء يبحث خلاله البرسا عن تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث.وعلى مدى تاريخ مواجهات الدوري الإسباني الممتاز التقى الفريقان في الديربي 203 مباريات حقق برشلونة الفوز في 118 مباراة بينما تعادل الفريقان في 42 مباراة وحقق نادي إسبانيول الفوز على برشلونة في 43 مباراة فقط.وفي الجولة نفسها يلتقي ريـال مدريد مع فالنسيا في لقاء يقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد.ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق الأهداف فقط، عن ريـال مدريد، صاحب نفس الرصيد من النقاط.
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