يؤدي في الخامسة بعد ظهر اليوم السبت (بتوقيت دبي) منتخب مصر للشباب مواليد 99 مرانا خفيفا، استعدادا لمباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي والمحدد لها الرابعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة

يتم المران على الملعب المخصص للتدريبات الملحق بالفندق الرياضي التابع للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والذي يقيم فيه الفريق.وكانت الودية الأولى بين المنتخبين أقيمت أمس الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري 4/ 1.ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر مدينة دبي الإماراتية الإثنين المقبل عائدًا إلى القاهرة.