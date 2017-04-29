يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري في الخامسة مساء اليوم السبت، تدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العام