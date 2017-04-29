كتب - محمد همام: انتقد خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، أداء وأسلوب لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة طنطا، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري العام

الزمالك أصبح فرصته في الحصول على لقب الدوري صعبة بعض الشيء حيث أصبح الفارق بينه وبين غريمه الأهلي متصدر المسابة 20 نقطة مع امتلاك المارد الأحمر مباراة أمام الإنتاج الحربي، الأحد المقبل، ضمن مباريات نفس الأسبوع.

وأضاف الغندور في تصريحات خلال تقديمه حلقة |الكرة مع دريم| صباح السبت :|بعد تواجد عدد من جماهير نادي الزمالك لتشجيع الفريق قبل المباراة اليوم كان على اللاعبين أن يقدموا مستوى متميز خلال المباراة إلا أننا لم نتوقع مستوى سلبي من لاعبي الفريق|.

وتابع :|كان واضح على اللاعبين أنهم محبطين وهذا ظهر على أدائهم أمام الفريق المنافس|.

وانتقل الغندور حديثه عن المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو في نهاية حديثه :|إيناسيو ارتكب العديد من الأخطاء، حتى الآن إيناسيو لم يعرف لاعبي الزمالك بشكل جيد|.

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