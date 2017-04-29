كتب - محمد همام: وجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لاذعة للبرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض عقب التعادل أمام طنطا سلبيًا في إطار مباريات الـ26 من مسابقة الدوري العام

|الثعلب الصغير| أضاف في تصريحات لبرنامج |القاهرة أبو ظبي| في ساعة مبكرة من صباح السبت :|إيناسيو احترم طنطا بشكل مبالغ فيه، كان عليه الهجوم مبكرًا مثلما فعل الأهلي أمام طنطا في المباراة السابقة|.

وتابع :|الزمالك لم يقم بأي فرصة خلال أحداث الشوط الأول واعتمد على الكرات الطولية، كان على إيناسيو عدم احترام طنطا بهذا الشكل|.

وأكمل :|ما زال إيناسيو يقوم ببعض التتغيرات والتجارب في تشكيل الزمالك من أجل الوصول للتشكيلة النهائية ولهذا السبب كنت ضد التعاقد مع مدرب أجنبي في منتصف الموسم|.

وتابع :|الدوري قد يكون انتهى نسبيًا لكن عدم الحصول على المركز الثاني والوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل سيعرض الزمالك لمشكلة كبيرة|.

الزمالك يأتي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 13 نقطة عن مصر المقاصة صاحب المركز الثالث و20 نقطة عن متصدر الجدول الأهلي.

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