قررت لجنة مسابقات دورة الترقي لمجموعتي القاهرة والجيزة والمؤهلة لدوري القسم الثاني |الممتاز ب|، تأجيل مواجهات الجولة الرابعة للمسابقة والتي كان مقررا لها اليوم السبت إلى غد الأحد بسبب زيارة بابا الفاتيكان لمصر

ومن المقرر أن يلتقي العبور مع الإعلاميين والطائرات مع الشمس في الجولة الرابعة، ويتصدر الشمس قمة الدورة برصيد 9 نقاط ويليه الإعلاميين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.