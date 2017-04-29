حازم إمام يحذر: الزمالك عليه الفصل بين الدوري وإفريقيا وإلا الدخول في أزمة

كتب- محمد همام: حذر حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض قبل بداية دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا أن على لاعبي الزمالك الفصل بين مسابقتي الدوري وبطولة إفريقيا

الزمالك يعاني من تذبذب في نتائجه خلال الفترة الأخيرة حيث يتواجد الأبيض في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 20 نقطة عن متصدر الجدول الأهلي.

وأشار |الثعلب الصغير| في تصريحات لبرنامج |القاهرة أبو ظبي| في الساعات الأولى من صباح السبت :|على فريق الزمالك الفصل بين الدوري وبطولة إفريقيا|.

وتابع :|الزمالك دعّم صفوفه هذا الموسم بلاعبين جيدين بعد الوصول للمباراة النهائية الموسم الماضي|.

وأكمل :|مجموعة الزمالك سهلة نسبيًا إلا أن الأداء لو استمر بنفس الطريقة سندخل في أزمة خاصة أن أداء الفريق في الفترة الأخيرة غير مناسب بامكانيات اللاعبين|.

وأتم :|الزمالك يستطيع التأهل والحصول على أحد بطاقتي الصعود سواء المركز الأول أو الثاني|.

ومن المقرر أن يفتتح الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي في الثالث عشر من مايو المقبل في المباراة المقرر لها على ملعب برج العرب وسط حضور 5000 ألاف متفرج.

جدير بالذكر أن الزمالك يأتي على رأس المجموعة الثانية مع أندية كابس يونايتد واتحاد العاصمة الجزائري وأخيرًا أهلي طرابلس الليبي.

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