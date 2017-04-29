كتب- علي البهجي: كشفت صحيفة |ليكيب| الفرنسية قائمة أفضل 50 مدرب حول العالم، خلال الموسم الحالي

واوضحت الصحيفة أن القائمة تم إعداداها بناءاً على تصويت الصحفيين، دون النظر إلي البطولات التي حققها كل مدير فني مع فريقه.

وجاء المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشسر سيتي الإنجليزي، على رأس القائمة، رغم عدم تحقيق اى بطولة فى الولاية الأولي له مع السيتي.

واحتل الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، المركز الثاني، بعدما اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي.

واقتنص المركز الثالث المدرب الأرجنتيتي دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما تواجد فى المركز الرابع المدرب الإيطالي كارولو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بارين ميونخ الألماني.

فيما جاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فى المرتبة الخامسة، واحتل المركز السادس المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وحل الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم المركز السابع، فيما جاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفي لفريق ريال مدريد الإسباني فى المركز الثامن.

وابتعد الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة عن العشرة الأوائل، بعدما احتل المركز الـ 13 خلف ديديه ديشامب (منتخب فرنسا)، و ماوريسيو بوتشينيو (توتنهام هوتسبير الإنجليزي).

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