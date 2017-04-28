تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بسبب قصر الفترة التي تسبق مباراة الفراعنة أمام تونس في شهر يونيو المقبل، لتجهيز لاعبي المنتخب لخوض المباراة، خاصة اللاعبين المحترفين الذين يمثلون 60% من التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها كوبر في المباريات الرسمية

وقال أسامة نبيه مدرب المنتخب في تصريحات لـ|فيتو|، إن الأجندة الدولية ستبدأ يوم 5 يونيو وفي حالة استقر الجانب التونسي على إقامة المباراة يوم 12 يونيو فإن الجهاز الفني لن يكون أمامه أكثر من 5 أيام لتجهيز لاعبي المنتخب للمباراة، إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك يومًا سيضيع في السفر إلى تونس.وأضاف نبيه، أن الأزمة تكمن في أن الجهاز الفني مطالب بتجهيز اللاعبين المحترفين فنيًا وبدنيًا للمباراة في 5 أيام فقط، رغم أنهم سيبتعدون عن الكرة قرابة 3 أسابيع، بسبب انتهاء الدوريات الأوروبية التي يلعبون بها منتصف مايو أي قبل مواجهة تونس بنحو ثلاثة أسابيع، ويخشى الجهاز الفني ألا تكون الأيام الخمسة كافية لاستعادة اللاعبين فورمة المباريات قبل مواجهة تونس المهمة.