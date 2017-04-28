ويتدرب اللاعب بشكل منفرد قبل وبعد كل مران للفريق، بحسب البرنامج الذي حدده الجهاز الفني.ويعاني |مجدي| من شد في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مران الفريق الجمعة الماضي، وهي الإصابة التي باتت متكررة، وأبعدت اللاعب عن المشاركة مع فريقه.