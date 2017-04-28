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تدريبات خاصة لمحمد مجدي في مران الزمالك بسبب تكرار الإصابة
28
ابريل
2017
13:44 PM
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يخضع محمد مجدي، مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك، لبرنامج بدني خاص تحت إشراف «تفاريز» المعد البدني للفريق، بسبب تكرار إصاباته العضلية
ويتدرب اللاعب بشكل منفرد قبل وبعد كل مران للفريق، بحسب البرنامج الذي حدده الجهاز الفني.ويعاني |مجدي| من شد في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مران الفريق الجمعة الماضي، وهي الإصابة التي باتت متكررة، وأبعدت اللاعب عن المشاركة مع فريقه.
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