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الأهلي يجهز أحمد حجازي لمباراة طلائع الجيش
28
ابريل
2017
10:45 AM
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يجهز الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد حجازي مدافع الفريق، لإعلان جاهزيته لمباراة طلائع الجيش المقرر لها، الخميس المقبل، في إطار منافسات الدوري العام
ويغيب حجازي مدافع الأهلي عن مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي بعد غد الأحد في إطار منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري العام، للإصابة في العضلة الضامة. وحصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على تقرير طبي، يؤكد أن حجازي سيكون جاهزًا للعودة للحسابات الفنية في مباراة طلائع الجيش الخميس القادم.
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