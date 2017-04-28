يواصل فريقا الزمالك والأهلي، تذيل جدول ترتيب التصفية النهائية لدوري الجمهورية للشباب لكرة القدم، تحت 19 سنة مواليد 1997، بعد لعب الفريقين 3 مباريات من أصل 7 مباريات في البطولة حتى الآن