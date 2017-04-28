نجح مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور عصام سراج، في الحصول على توقيع اللاعب محمود علاء، مدافع فريق وادي دجلة وموافقة ناديه على الانتقال للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم

وكان حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع اللاعب، مشيدًا بمستواه داخل الملعب وأخلاقه خارجه.وكان اللاعب أعلن رغبته لمسئولي دجلة بالانضمام للأهلي رافضا العديد من العروض التي تلقاها مؤخرا.