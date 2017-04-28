(رويترز) - تأهل سان انطونيو سبيرز وتورونتو رابتورز إلى الدور الثاني من المراحل الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الخميس بعد فوزهما على ممفيس جريزليز وميلووكي باكس على الترتيب.

وانتصر سبيرز 103-96 على ممفيس ليفوز 4-2 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات كما تغلب رابتورز 92-89 على باكس ليتأهل فائزا 4-2 أيضا في النتيجة الإجمالية.

وسيلعب سبيرز في الدور قبل النهائي للقسم الغربي ضد هيوستون روكتس بينما يلعب رابتورز في القسم الشرقي ضد كليفلاند كافاليرز حامل اللقب.

وسجل كوهي ليونارد 29 نقطة وأضاف توني باركر 27 نقطة لسان أنطونيو.

كما أحرز لاماركوس الدريدج 17 نقطة لسبيرز بالإضافة إلى استحواذه على 12 كرة مرتدة.

وكان مايك كونلي أبرز المسجلين في صفوف جريزليز بتسجيل 26 نقطة بينما أحرز زاك راندولف 13 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وسجل ديمار ديروزان نقطتين من رميتين حرتين قبل 0.3 ثانية من النهاية ليفوز رابتورز على باكس. وأنهى ديروزان المباراة بتسجيل 32 نقطة بينما أضاف زميله كايل لوري 13 نقطة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)