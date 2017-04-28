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الإسماعيلي يهدي إنبي بطولتين للناشئين على حساب الأهلي والزمالك
28
ابريل
2017
08:44 AM
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لعبت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في الموسم الحالي، دورا كبيرا في إقصاء الزمالك والأهلي، عن المركز الأول في بطولتي دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 و2002 بالترتيب، وذلك بعد فوز الدراويش على الزمالك 3-1 في الجولة الأخيرة لبطولة 99 والتعادل مع الأهلي 1-1 في ختام دوري مواليد 2002
وتسببت خسارة الزمالك في بطولة 99 أمام الدراويش في حصول إنبي على البطولة برصيد 30 نقطة وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 28، فيما تسبب تعادل الإسماعيلي مع الأهلي بالجولة الأخيرة في دوري الجمهورية مواليد 2002، في حصول إنبي على البطولة بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي.
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