لعبت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في الموسم الحالي، دورا كبيرا في إقصاء الزمالك والأهلي، عن المركز الأول في بطولتي دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 و2002 بالترتيب، وذلك بعد فوز الدراويش على الزمالك 3-1 في الجولة الأخيرة لبطولة 99 والتعادل مع الأهلي 1-1 في ختام دوري مواليد 2002