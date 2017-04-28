يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، للمران في التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة

ويواصل الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري العام. ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 67 نقطة بعد فوزه الأخير على طنطا بهدف نظيف سجله كوليبالي.