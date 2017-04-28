تختتم اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ32 بدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة؛ حيث يلتقي القناة بالمركز السادس برصيد 46 نقطة مع إف سي مصر صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، كما يلتقي منشية الشهداء مع كهرباء الإسماعيلية

وكانت مباريات المجموعة أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، واقترب فريق النصر من الصعود للدوري الممتاز؛ حيث يحتاج النصر إلى نقطة واحدة من 6 مباريات بدوري القسم الثاني ويبعد النصر عن أقرب منافسيه إف سي مصر بـ18 نقطة؛ حيث يحتل الصدارة برصيد 73 نقطة.