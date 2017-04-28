أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، عن برنامج إعداد المنتخب الأول، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 17 أغسطس المقبل بأنجولا

وجاء برنامج إعداد المنتخب كالتالي:معسكر مفتوح خلال الفترة من 1 إلى 26 يونيو.معسكر مغلق خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو.معسكر مغلق خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو.المشاركة في دورة دولية بكوريا خلال الفترة من 17 إلى 31 يوليو.معسكر مغلق خلال الفترة من 4 إلى 18 أغسطس.