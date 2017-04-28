باير ليفركوزن يلاقي شالكه اليوم في الدوري الألماني

يلاقي فريق باير ليفركوزن نظيره فريق شالكه اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني الممتاز |بوندسليجا|

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب باي أرينا الدولي بمدينة ليفركوزن.