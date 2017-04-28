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باير ليفركوزن يلاقي شالكه اليوم في الدوري الألماني
28
ابريل
2017
04:44 AM
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يلاقي فريق باير ليفركوزن نظيره فريق شالكه اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني الممتاز |بوندسليجا|
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب باي أرينا الدولي بمدينة ليفركوزن.
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