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اتحاد اليد: بند الـ8 سنوات باق ولا نية لحذفه
28
ابريل
2017
04:44 AM
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أكد الدكتور خالد حمودة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أنه لن يتراجع عن وضع بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الأساسي كأحد شروط الترشح في الانتخابات، وذلك رغم حذفها من قانون الرياضة الجديد
وأضاف |حمودة|، أن بند الـ8 سنوات باقٍ في لائحة الاتحاد، وسيتم تطبيقه في الانتخابات المقبلة، وأن اجتماع الجمعية العمومية المقبل لن يتطرق لوجود البند في اللائحة.يذكر أن قانون الرياضة الجديد المقرر إصداره بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، منح الحرية للجمعيات العمومية في وضع شروط الترشح للانتخابات.
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