يلاقي فريق يوفنتوس اليوم الجمعة، نظيره أتلانتا ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز |كالتشيو|

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا الدولي بمدينة أتلانتا.