وتعتبر مباراة اليوم هي المباراة الدولية الأولى لشباب الفراعنة منذ بداية تكوين الفريق قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث خاض الفريق عدد من المباريات الودية المحلية مع فرق تكبره سنًا كانت أبرزها مواجهة فرق 97 بأندية وادي دجلة والإعلاميين، ثم مواجهة فريق شيكو بالقسم الثالث وأختتمها بمواجهة فريق سكر الحوامدية يوم الأحد الماضي.ويسعى حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب المصري، إلى استغلال مواجهة المنتخب الإماراتي في تحفيظ لاعبي المنتخب طريقة اللعب والأداء الخططي الذي ينوي تطبيقه خلال مشوار الفريق بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية، إلى جانب وضع يده على التشكيل الأساسي للفريق الذي ينوي الاعتماد عليه في المباريات الرسمية والاستقرار على الهيكل الأساسي للفريق.كانت بعثة منتخب الشباب غادرت القاهرة الثلاثاء الماضي، وضمت كل من حمادة صدقي مديرا فنيا ووليد عطية وتامر حسن وأسامة حسني مدربين وإبراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمى ومحمد مصطفى متولي طبيبا وخالد أنور للتأهيل، و25 لاعبًا هم: |رمضان عبد القادر وحسين زكرى ومحمد جمال وعبد الرحمن عمرو وعبد الرحمن عماد وأحمد عبد القادر وأحمد يوسف وعمرو ناصر وحسين فيصل وخالد أحمد ومحمود صالح ومحمد عبد المنعم ومحمد خلف ومحمد متولي ومحمد رجب ومحمد رضا ومصطفى محمود وعمر مرموش ورشدى أشرف وأحمد غنيم ومحمد كارم وإسلام سيد وحمادة فاروق محمود البدري ومحمد فخري|.يذكر أن منتخب الشباب سيخوض مباراة ودية ثانية أمام شقيقه الإماراتى بعد غد الأحد، على أن يعود إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل