يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، إعادة عماد متعب مهاجم الفريق لقائمة الأحمر في مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها بعد غد الأحد ضمن لقاءات الجولة 26 من منافسات الدوري العام

وظهر متعب بشكل جيد في التدريبات الجماعية الأخيرة، وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن اللاعب بات قريبا من العودة للقائمة في موقعة الإنتاج الحربي المقبلة. وكان متعب خرج من الحسابات الفنية للفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة في ركبته؛ حيث حصل اللاعب على حقنتين في الركبة للتخلص من آلام الإصابة.