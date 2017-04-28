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بالصور.. أكاديمية أتلتيكو مدريد تحصد بطولة البراعم على حساب دجلة
حصدت أكاديمية أتلتيكو مدريد بطولة دوري البراعم لمنطقة القاهرة مواليد 2007، على حساب نادي وادي دجلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك على أحد الملاعب الفرعية لنادي المقاولون العرب
حيث شهدت مباريات الأكاديمية طوال الدوري تفوق مستمر، بدأت باحتلال صدارة المجموعة الأولى على حساب أندية الشرطة والنصر وبفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني. في سياق متصل لعبت الأكاديمية في المجموعة الثانية والتي تؤهل إلى التصفيات النهائية؛ حيث تفوقت على حساب أندية الشمس والنصر والجزيرة ودجلة، إلى أن صعد إلى الدور قبل النهائي أمام نادي إنبي الذي تفوق عليها بثلاثية دون مقابل، علمًا بأن الفريق نجح في حصد بطولة اللقاء أمام نادي وادي دجلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين. من جانبه أكد محمد خالد، مدرب الأكاديمية، أن الفريق يضم عناصر فنية جيدة يتوقع لها مستقبلا كبيرا سواء في الدوري المصري أو الاحتراف في الخارج، مشيرًا إلى أنه ذكر على سبيل المثال أبرز اللاعبين الممثلين وهم عبد الله تامر |هداف البطولة|، وعلي سالم ومحمد مروان وآدم محمد وبيجاد ضاحي وحارس مرمى الفريق ياسين محمد. يذكر أن الجهاز الفني للفريق يضم محمد خالد مديرا فنيا، كريم أيمن مدربا مساعدا، محمد الحضري مدرب حراس مرمى.
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