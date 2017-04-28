-
رياضة
- الشيخ: إشادة البدري دافع.. وواثق من المشاركة تحت قيادته
- عبد الحفيظ: زناكو لن يكون صيد سهل.. وهذا موقفنا من البطولة العربية
- مؤمن سليمان لميدو: انت كاذب.. وسبتني بالأم
- ميدو: لاعب سموحة سب الدين وأخذنا حقنا
- انطلاق منافسات مهرجان القاهرة الدولي الـ30 للبريدج
- السبت.. ختام البطولة الأفروآسيوية لكرة السرعة بالغردقة
- انطفاء الأضواء تقطع لقاء رئيس نادي المقاولون مع التليفزيون
- مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل السلبي أمام يونايتد
- نشرة الرياضة.. وأبرزها: أنيس الشعلالي مساعدا فنيا للبدري في الأهلي
- محسن صلاح: التوفيق لم يكن حليف المقاولون أمام إنبي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
فيلايني يحصل على بطاقة حمراء ويونايتد يصمد ليتعادل مع سيتي
مانشستر (انجلترا) (رويترز) - صمد مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين ليتعادل بدون أهداف مع غريمه مانشستر سيتي في قمة محلية باستاد الاتحاد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد لاعب الوسط مروان فيلايني بسبب نطحة يوم الخميس.
وطُرد البلجيكي فيلايني بعد لحظات من حصوله على انذار لارتكاب مخالفة ضد سيرجيو أجويرو ثم نطح اللاعب الارجنتيني ليسقطه أرضا أمام أنظار الحكم مارتن أتكينسون.
وسيطر سيتي على معظم فترات اللقاء وسجل هدفا متأخرا عبر المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي شارك كبديل في أول ظهور له منذ إصابته في فبراير شباط، من ضربة رأس لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وبهذه النتيجة يظل سيتي في المركز الرابع متفوقا بنقطة واحدة ومركز واحد على جاره يونايتد الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم في 24 مباراة متتالية بالدوري.
وكانت النهاية مثيرة لمباراة مخيبة للآمال إذ سعى يونايتد المبتلى بالإصابات لتقييد تحركات مهاجمي سيتي وعجز فريق المدرب بيب جوارديولا عن ترجمة سيطرته إلى فرص حقيقية.
وأتيحت أفضل فرصة لأصحاب الأرض في بداية المباراة لأجويرو، الذي أثيرت شكوك حول لحاقه بالمباراة بسبب الإصابة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة لكنه أخفق في التعامل مع تمريرة كيفن دي بروين أمام المرمى.
وتفوق سيتي في وسط الملعب لكن هشاشة الدفاع التي عانى منها على مدار الموسم ظهرت بوضوح في الدقيقة 25 عندما حاول الحارس كلاوديو برافو التقاط كرة سهلة لكنه حولها باتجاه هنريخ مخيتاريان مباشرة إلا أن الحارس التشيلي تصدى لمحاولة اللاعب الأرميني.
* ضغط الفريق المضيف
وازداد ضغط الفريق المضيف وسدد دي بروين كرة أبعدها الحارس ديفيد دي خيا عند الزاوية القريبة ثم تصدى ببراعة لتسديدة أجويرو كما تعجل رحيم سترلينج في التسديد وهو في موقف جيد.
ومع ذلك كان بوسع يونايتد إنهاء الشوط الأول متقدما عندما أفلت أندير هيريرا من الرقابة ليستقبل ركلة حرة من ماركوس راشفورد لكن لاعب الوسط الاسباني لم يحسن توجيه الكرة برأسه.
وحافظ سيتي على تفوقه في الشوط الثاني وواصل الهجوم وسدد النشيط دي بروين في الشباك الجانبية في الدقيقة 58.
واضطر جوارديولا لاستبدال الحارس برافو في الدقيقة 80 بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق ليشارك ويلي كاباييرو بدلا منه.
ثم جاءت الدقائق الجنونية لفيلايني إذ فقد هدوءه ولم يترك للحكم أي خيار سوى طرده.
ومع احساس سيتي باقتراب هدف الفوز أشرك جوارديولا المهاجم البرازيلي جيسوس الذي لم يلعب منذ أصيب بكسر في القدم أمام بورنموث في 13 فبراير شباط.
وكاد التغيير يأتي بثماره عندما حول جيسوس برأسه تمريرة أجويرو العرضية إلى شباك دي خيا وركض ليحتفل بالهدف.
لكن الهدف ألغي بسبب التسلل في قرار سليم ليحبط سيتي ويجعل يونايتد يتنفس الصعداء.
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)