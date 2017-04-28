كتب - محمد همام: أكد أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، أنه واثق من المشاركة مع الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته مع فريقه، مشددًا أن حديث مدرب الأهلي حسام البدري عنه |دافع| قبل عودته مجددًا لصفوف القلعة الحمراء خلال الصيف المقبل

الشيخ عانى مع الأهلي خلال الموسم الماضي ليعود لصفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة وينجح مع الفريق الفيومي بعد تسجيله 14 هدفًا ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة.

وأضاف الشيخ في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار|، والمذاع عبر شاشة |أون سبورت| :|حديث البدي عنّي دافع، سأحاول تقديم كل جهدي بعد العودة|.

وعن مشاركته مع الأهلي، قال :|أثق من المشاركة مع الأهلي في ظل تولي حسام البدري قيادة الفريق فهو عادل مع اللاعبين ويعطي كل لاعب حقه|.

وتحدث هداف المسابقة عن فريقه مصر المقاصة :|كنت أتمنى استمرار مشاركتي مع المقاصة إلا ظروف الإصابة منعتني من ذلك|.

ومن المقرر أن يغيب الشيخ عن الملاعب بعدما تعرضه للإصابة في يده الأمر الذي جعل يقوم بعملية جراحية|.

وأتم:|من المقرر أن أغيب عن الملاعب أسبوعين، إلا أن مشاركتي أمام الأهلي واردة خاصة أن المباراة ستقام بعد شهر من الآن|.

جدير بالذكر أن مصر المقاصة يأتي في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي متصدر الجدول.

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