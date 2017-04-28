عبد الحفيظ: زناكو لن يكون صيد سهل.. وهذا موقفنا من البطولة العربية

كتب- علي البهجي: أكد سيد عبد الحفيظ، أن مواجهة زاناكو الزامبي، بدوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة كما يتوقع البعض

وأوقعت قرعة المسابقة النادي الأهلي ضمن أندية المجموعة إلى جانب أندية الوداد المغربي، زاناكو الزامبي والقطن الكاميرون.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، إن زناكو الزامبي لن يكون صيد سهل في المجموعة، فالفريق نجح في اقتناص الدوري هناك على حساب زيسكو، وهذا يؤكد قوته.

وأضاف:| نضع أهمية لجميع فرق المجموعة، ونحاول دراستهم عن قرب للتعرف عن نقاط القوة ومناطق الضعف لديهم بشكل مفصل|.

وأوضح أنه يأمل في عودته الجماهير بأعداد كبيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمساهمة بشكل كبير في اقتراب اللقب من الأهلي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري سيجلس مع الإدارة لبحث الموقف النهائي من المشاركة في البطولة العربية.

وأكد أن المشاركة في البطولة العربية بات صعبا لعدة أسباب، أهمها انتهاء مشاركة الأهلي بدور المجموعات في شهر يوليو، في نفس الوقت الذي سنتهي خلاله منافسات الدوري، بالإضافة لمباريات الفريق بكأس مصر.

وشدد على صعوبة مشاركة الأهلي بالبطولة العربية لضيق الوقت، وارتباطته بعدد كبير من المباريات محليا وأفريقيا، بالإضافة لوجود به عدد من اللاعبين الذين سيشاركوا مع المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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