كتب - محمد همام: شن مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، هجومًا شرسًا على أحمد حسام |ميدو| المدير الفني لفريق وادي دجلة، عقب اتهام الأخير بقيام حسام حسن مهاجم فريق سموحة بتوجيه السباب

وشهدت مباراة وادي دجلة وسموحة عقب نهايتها أحداث مؤسفة بين الفريقين بعد دخول ميدو في مشادة مع مؤمن سليمان وحسام حسن.

وأضاف مدرب سموحة في تصريحات لبرنامج |الحريف|، اليوم الخميس :|ميدو كاذب، أشهد الله أن ميدو كاذب على ما قاله|.

وتابع :|لم أفعل أي أزمة في ظل تواجد علي أبو جريشة المشرف على فريق وادي دجلة، أطالب أبو جريشة بالظهور وتوضيح من تسبب في المشكلة|.

وأكمل :|حسام حسن لم يسب الدين لفريق وادي دجلة، كل ما قاله انتم فريق بيتكلم أكثر ما بيلعب كرة|.

وواصل مؤمن سليمان حديثه عن ميدو :|ميدو سبني بالأم، وتلفظ بألفاظ غير لائقة|.

وتساؤل :|كيف على لاعب خاض الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية أن يقوم بمثل هذه التصرفات؟|.

وأتم :|ميدو بيكرهني منذ أن كنت مدربًا للزمالك، كان يهاجمني باستمرار إلا أنني لم أهاجمه|.

جدير بالذكر أن مباراة وادي دجلة وسموحة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع الـ26.

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