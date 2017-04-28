كتب - محمد همام: أكد أحمد حسام |ميدو|، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن مهاجم سموحة |سب الدين| لفريقي، موضحًا أن مؤمن سلمان لم يستطع السيطرة على فريقه

وأضاف المدير الفني لفريق وادي دجلة في تصريحات لبرنامج |الحريف| الخميس :|حسام حسن سب الدين لفريق، لكن استطاعنا الحصول على حقنا جيدًا|.

وتابع :|مؤمن سليمان لم يستطع الحفاظ على فريقه وأساليب لاعبيه بعد انتهاء المباراة|.

وأتم :|لا يستطيع أي لاعب من وادي دجلة أن يقوم بمثل تصرفات فريق سموحة|.

جدير بالذكر أن مباراة وادي دجلة وسموحة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري العام.

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