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ميدو: لاعب سموحة سب الدين وأخذنا حقنا
28
ابريل
2017
00:12 AM
بواسطة
كتب - محمد همام: أكد أحمد حسام |ميدو|، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن مهاجم سموحة |سب الدين| لفريقي، موضحًا أن مؤمن سلمان لم يستطع السيطرة على فريقه
وأضاف المدير الفني لفريق وادي دجلة في تصريحات لبرنامج |الحريف| الخميس :|حسام حسن سب الدين لفريق، لكن استطاعنا الحصول على حقنا جيدًا|.
وتابع :|مؤمن سليمان لم يستطع الحفاظ على فريقه وأساليب لاعبيه بعد انتهاء المباراة|.
وأتم :|لا يستطيع أي لاعب من وادي دجلة أن يقوم بمثل تصرفات فريق سموحة|.
جدير بالذكر أن مباراة وادي دجلة وسموحة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري العام.
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